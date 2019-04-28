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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Sri Lanka'daki çatışmalarda 6'sı çocuk 15 kişi öldü

28 Nisan 2019, Pazar 16:51
Sri Lanka'da geçen pazar günü Paskalya ayini sırasında düzenlenen ve en az 250 kişinin öldüğü saldırıların ardından kiliseler bugün pazar ayinlerine kapatılınca, Hristiyanlar evlerinden dua etti.

SİLAHLI ÇATIŞMALARDA 6'SI ÇOCUK 15 KİŞİ ÖLDÜ

Paskalya saldırıları sonrası güvenlik görevlileri, başka saldırıların da düzenlenebileceği gerekçesiyle ibadet merkezleri yakınlarında önlemler almıştı.

Güvenlik güçleri, İslamcı militanlara yönelik operasyonlar kapsamında 140 şüphelinin peşine düşmüştü.

Cuma gecesi ülkenin doğusundaki Sainthamaruthu'da İslamcı militanlar ve ordu mensupları arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Altısı çocuk olmak üzere 15 kişi vefat etti.

Çatışmalarda intihar bombacısı olmasından şüphe edilen üç kişi de öldü. Hayatını kaybedenlerin zanlıların aileleri olmasından şüphe edildiğini belirtti.

ÜLKEDE 'GÜVENLİK ZAAFİYETİ' TARTIŞMALARI

Sri Lankalılar yaralarını sarmaya çalışırken, olayda güvenlik zâfiyeti olduğu tartışmaları hükümet içindeki çatlakları da belirginleşti.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe arasındaki siyasi rekabetin istihbarat zafiyetine neden olduğu öne sürülüyor.

BBC'ye konuşan Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldırılara ilişkin istihbaratın kendisine iletilmediğini ve "devre dışı" bırakıldığını söylemiş, "Herhangi bir ipucumuz olsaydı ve harekete geçmemiş olsaydık, o zaman hemen istifamı sunardım ama devre dışı kaldıysanız ne yapabilirsiniz ki?" demişti.

Savunma Bakanı Hemasiri Fernando ve Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara saldırılarından ardından istifa etmişti.

Etiketler: Sri Lanka
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