Sri Lanka saldırganı İngiltere’de eğitim görmüş

Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene, intihar saldırganlarından birinin lisans eğitimini İngiltere’de aldığına, Sri Lanka’ya yerleşmeden önce yüksek lisans için de Avustralya’ya gittiğine inandıklarını açıkladı.

BBC’nin haberine göre, Sri Lanka Savunma Bakanı Yardımcısı Ruwan Wijewardene, yaptığı basın toplantısında, intihar saldırganlardan birinin İngiltere’de lisans eğitimi aldığına, daha sonra Sri Lanka’ya yerleşmeden önce yüksek lisans için Avustralya’ya gittiğine inandıklarını söyledi. Wijewardene, “saldırganların büyük bölümünün iyi eğitimli olduğunu, orta veya orta-üst sınıf ailelerden geldiğini, maddi sıkıntı çekmediklerini” kaydetti. Öte yandan Sri Lanka’da Pazar günü aralarında kilise ve otellerin de bulunduğu sekiz ayrı noktada düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 359’a yükseldi. Polis sözcüsü, Salı gecesi 38 yaralının daha öldüğünü açıkladı. Saldırılarda yaralananlardan 400’den fazlasının halen tedavi gördüğü, bir bölümünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

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