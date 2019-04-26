Sri Lanka saldırılarının planlayıcısı oteldeki patlama sonrası öldü

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında kilise ve otellerde gerçekleştirilen saldırıları planlayan Zahran Haşim'in bir patlama sırasında öldüğünü açıkladı.

Sirisena, Haşim'in başkent Kolombo'daki Shangri-La otelinde gerçekleşen saldırı sırasında öldüğünü belirtti.

Sri Lankalı lider, Haşim'e burada gerçekleşen saldırı sırasında 'İlham' ismindeki ikinci bir bombacının da eşlik ettiğini sözlerine ekledi.

Geçen Pazar günü başkent Kolombo ve doğudaki Batticaloa kentindeki otel ve kiliselere gerçekleştirilen saldırılarda en az 250 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Sirisena'ya göre Sri Lanka istihbarat servisleri IŞİD ile bağlantılı 130 şüphelinin ülkeye geldiğini düşünüyor; bu militanların 70'i kaçak oldukları gerekçesiyle aranıyordu.

Saldırıları tertiplediği söylenen Zahran Haşim kimdir?

Haşim, birkaç yıl önce Budist heykellere saldırı gerçekleştiren bir grubun üyesi olarak ün kazanmıştı.

Son olarak Müslüman olmayanlara karşı saldırılması gerektiğini söyleyen videolarıyla YouTube'da ününü pekiştirmişti.

Paskalya saldırılarının ardından ortaya çıkan ve IŞİD tarafından yayımlanan bir videoda ise içlerinden birinin Haşim olduğu yedi adamın IŞİD'e bağlılık yemini ettiği görülüyordu.

Ancak Haşim'in doğrudan IŞİD ile mi bağlantılı olduğu, yoksa sadece gruba bağlılık yemini mi ettiği bilinmiyor.

BBC'ye konuşan Haşim'in kızkardeşi ise ağabeyinin faaliyetleri hakkında bir bilgisi olmadığını söylerken böyle bir şeyi yaptıysa kesinlikle kabul edemeyeceğini aktardı.

İstifalar geldi

Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena, polisin halen kimi IŞİD zanlılarının peşinde olduğunu belirtti.

Aynı zamanda savunma bakanlığının en üst düzey yetkilisi Hemasiri Fernando'nun ardından ülkenin emniyet müdürü Pujith Jayasundara de istifa etti.

Sri Lanka hükümeti intihar saldırılarının önlenememesinde istihbarat zafiyetinin önemli rol oynadığını kabul etmişti.

Sri Lanka Parlamentosu Başkanı Lakshman Kiriella, üst düzey yetkililerin ülkede saldırılar düzenlenebileceğine yönelik istihbaratı hükümetle paylaşmadıklarını söyledi.

Reuters haber ajansı, Hindistan İstihbarat Servisi'nin Sri Lanka makamlarını 4 Nisan'da uyardıklarını ancak verilen bilgilerin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye iletilmediğini bildirdi.

Olağanüstü hâl devam ediyor

Sri Lanka hükümeti, saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı örgütü sorumlu tutmuştü.

Daha sonra saldırıları IŞİD üstlenmiş, Başbakan Ranil Wickremesinghe de örgütün saldırılarla bağlantısının olabileceğini söylemişti.

Wickremesinghe, hükümetinin, "saldırıların yurt dışındaki terör örgütlerinin yardımı olmadan düzenlenemeyeceğine" inandığını belirtmişti.