"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sudan'da protesto gösterilerinde 5 kşi keskin nişancı ateşi ile öldürüldü

29 Temmuz 2019, Pazartesi 18:48
Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında ölenlerle ilgili raporunu protesto edenlerin üzerine açılan ateş sonucu 5 kişi öldü.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, El Ubeyd kentinde düzenlenen protesto eylemi sırasında açılan keskin nişancı ateşi ile 4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü, yaralananlar olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, yüzlerce lise öğrencisinin, araştırma komisyonunun ordu karargahı önünde onlarca eylemcinin öldüğü 3 Haziran müdahalesiyle ilgili raporuna itiraz etmek için Ubeyd kentindeki ana caddeleri lastik yakıp barikatlarla trafiğe kapattığını aktardı. Tanıklar, eylem sürerken protestocuların üzerine açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki Araştırma Komisyonunun iki gün önceki raporunda, ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyinin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü aktarılarak talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında başkent Hartum'da muhalif gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi ölmüştü.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden 19 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, aralıktan bu yana protesto gösterilerinde ölenlerin sayısının 246'ya ulaştığı, binin üzerinde yaralı bulunduğu kaydedilmişti.

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde sokağa çıkma yasağı

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletindeki protesto gösterilerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, El Ubeyd kentindeki "üzücü olaylar" sebebiyle bu akşamdan geçerli olmak üzere 21.00-06.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca öğrenciler ve halkın güvenliği için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verildiği kaydedildi.

AA

Etiketler: Sudan, Kurdufan, sivil, Ömer el-Beşir
Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnternet bağımlılığını önlemek için neler yapılmalı?

    Rusya: AB Fırat'ın doğusunda petrol sahalarını yağmalıyor

    15 gün önce açılan Bursa Şehir Hastanesi'ni su bastı

    Ucube sistem

    ‘Güvenli bölge’ tartışması

    Onlar Müslüman değil mi?

    TESK’ten “vergi indirimi” çağrısı

    KKTC'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

    İdlib'de 1 haftada ölen sivil sayısı 115'i aştı

    İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi!

    İran ile İngiltere arasındaki tanker krizinde son durum?

    Kazaların çoğunluğu ''hız'' kaynaklı

    Zehirlendi mi?

    Amazonlar'daki tahribat endişelendiriyor

    Düzce'de son cesede de ulaşıldı

    LGS kapsamında birinci nakil dönemi başladı

    Afganistan'da kan akmaya devam ediyor

    ABD'deki silahlı saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor!

    Adalet, er ya da geç gelecek

    'Verilen güvenceler Myanmar'a dönmemiz için yeterli değil'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet, er ya da geç gelecek
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe sistem”in çöküşünün tescili
    Yeni Asya'dan Size

    12 sayfaya inerken
    Faruk ÇAKIR

    Malezya Başbakanı’ndan doğru tesbit
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Risale-i Nur’dan nasıl istifade ederiz?
    Genel

    Said Nursî diyor ki: Demokrat olun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İlk düğme yanlış iliklenince
    Risale-i Nur'dan

    Şöhret, ayn-ı riya ve zehirli bir baldır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mısır’ı kazanmak veya kaybetmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.