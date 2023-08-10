Şüheda Sadakat dualarla

SİNEAD O'CONNOR İSMİYLE TANINAN, MÜSLÜMAN OLDUĞUNU DUYURDUKTAN SONRA ŞÜHEDA DAVİTT İSMİNİ ALAN İRLANDALI ÜNLÜ ŞARKICININ CENAZESİ İSLAMİ USÜLLERLE TOPRAĞA VERİLDİ.

Sinead O'Connor (Şüheda Davitt) vefat etti - ''Müslüman olduğum için gurur duyuyorum'' demişti

İrlandalı şarkıcıdan ders



İngiltere’nin başkenti Londra’da 26 Temmuz’da hayatını kaybeden, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Sadakat Davitt ismini alan İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor için İslami usullere uygun cenaze töreni yapıldı. Londra’nın güneydoğusundaki evinde 56 yaşında vefat eden O’Connor, memleketi İrlanda’da eski evinin bulunduğu Bray kasabasında son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce hayranı, İrlandalı şarkıcı için son görevlerini yerine getirmek üzere kasabanın sokaklarında toplandı. İslami usullere göre düzenlenen özel törende, İrlanda İslam Merkezi’nden İmam Dr. Ömer Kadri, şarkıcının cenaze namazını kıldırdı. O’Connor ile 2018’de tanıştığını belirten İmam Kadri, şarkıcının Müslüman kimliğini tanıyıp benimsedikleri için ailesine içten teşekkürlerini sundu.

2018’de Müslüman olduğunu duyurmuştu

O’Connor, 2018’de Müslüman olduğunu açıklayarak, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam’a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor.” ifadesini kullanmıştı. İrlandalı şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle “Şüheda Davitt” adını kullanacağını belirtmişti. O’Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise geçen yıl 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.

Yusuf İslam: “Kardeşim Şüheda Sadakat...”

Sinead O’Connor gibi sonradan İslamiyet’i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da O’Connor’ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sinead O’Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat’in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin.” ifadesini kullanmıştı.