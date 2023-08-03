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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İrlandalı şarkıcıdan ders

Faruk ÇAKIR
03 Ağustos 2023, Perşembe
2018’de Müslüman olan ve o günden sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor, geçen günlerde (26 Temmuz 2023) İngiltere’deki evinde 56 yaşında vefat etti.

Ölümü vesilesiyle Müslüman olduğu günlerde yazılanları da bir defa daha hatırlamış olduk. Ama aynı zamanda Sinead O’Connor’ın İslamı tercih meselesinin ayrıntılarını Türkiye kamuoyunun tam bilmediği ve hatırlamadığı da anlaşılmış oldu.

Ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O’Connor Müslüman olduğunu açıklarken şöyle demişti: “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının tabiî olarak varacağı bir sonuç. Bütün kutsal yazıtlar bizi İslâm’a götürüyor. İslâm bütün diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor.” (AA, 25 Ekim 2018)

Sinead O’Connor, yani Müslüman olduktan sonraki ismiyle Şüheda Sadakat; 7 Eylül 2019 tarihinde İrlanda TV programı “The Late Late Show”da sunucu Ryan Tubridy’ye Müslüman olma serüvenini şöyle anlatmış: “Eğer Kur’an’ı incelerseniz fark edersiniz ki, hayatın boyunca Müslümandın ama bunun farkında olmadın. Bana da öyle oldu. Ben şu an 52 yaşındayım ve şu anda var olandan çok farklı bir İrlanda’da büyüdüm. (İrlanda) Dini açıdan çok baskı altında bir ülkeydi. Herkes perişan haldeydi. Kimse ‘Tanrı’dan hoşnut değildi. Ve kilise ne öğretiyorsa ve onlardan da mutlu değillerdi. ‘Tanrı’nın söylediği şeylerin hiç mantıklı olmadığını düşünürdüm. Çünkü herkes mutsuzdu. Ben küçük bir çocukken, farklı dinlerden ‘Tanrı’ hakkındaki gerçeği bulmaya çalışıyordum. Bir dine katılacağımı hiç düşünmemiştim. İslamı sona bıraktım. Çünkü İslam hakkında çok fazla önyargım vardı. Sonra (Kur’an’ı) okumaya başladım. Kur’an’ın sadece ikinci suresini okurken fark ettim ki hayatım boyunca ben aslında Müslümandım ve bunun farkında değildim. İslam, bir düşünce biçimidir. Müslüman olmadan da Müslüman gibi yaşayabilirsin. Bir Müslüman sadece şuna inanan bir kişi: Evrende Allah dışında hiçbir şeye tapılmamalıdır. Kur’an’da yazıyor, “Onun varlığı, önceki kutsal kitapları doğrulamaktır” ki bu Kur’an’ı sevmenin sebebi. İşte o zaman, “Tanrım, evdeyim” dedim. Çünkü ben küçükken, kutsal metinlerle (İncil’i kast ediyor olsa gerek) oynuyorlardı. Orada (tahrif edilmiş kitaplarda) ‘Tanrı’nın senden nefret ettiği yazıyor. İyi bir insan olmanız için kötü bir insan olduğunuzu düşünmeniz gerektiğini söylüyorlar.” (Videodan aktarıldı.)

O’Connor’ın İslamı tercih ettikten sonra Ezan-ı Muhammedi’yi de okuduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmış ve ‘İşte benim Ezan söyleme girişimim. Bazı telaffuzları yanlış anladım çünkü duygular beni sayfamdan aldı… Ama sahneye daha yüzlercesi gelecek.”

İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O’Connor’un Müslüman olduğu duyulunca İslam dünyasından da tebrik ve takdir mesajları yağmıştı. 

Sinead’ın sözleri “önyargı” ya da “İslamofobi”nin ne kadar fena tesirler bıraktığının delili olarak görülebilir. Avrupa ve dünyanın başka ülkelerindeki milyonlara Kur’an’ın mesajı doğru şekilde ulaştırılabilse muhtemelen onlar da “Biz aslında Müslümanız, ama farkında değiliz” diyeceklerdir. Çünkü İslam, fıtrat dini... Müslümanlar yaşayarak ‘güzel örnek’ olsun yeter...

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