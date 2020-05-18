'Suriye'de çözümün anahtarı, Rusya-ABD diyaloğu'

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya-ABD diyaloğunu Suriye'de çözümün anahtarı olarak niteledi.

Pedersen, video konferans yöntemiyle düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yeni tip koronavirüsün ve IŞİD'in oluşturduğu tehdit dikkate alındığında ve Suriye halkının acı çekmeye devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası işbirliğinin yeniden başlatılmasının ve yabancı aktörler ile Suriyeliler arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerekli ve bu, ilerleme kaydedilmesini sağlayabilir" diyen Pedersen, "Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun burada baş rolde olduğunu düşünüyorum ve tarafları diyalog kurmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

'Suriye'deki istikrarsızlığın Libya'daki çatışmaları etkiliyor'

Bu arada Pedersen, Suriye'deki istikrarsızlığın Libya'daki çatışmaları etkilediğini belirtti.

Pedersen sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'deki çok sayıda savaşçının Libya'daki çatışmaların taraflarının saflarında savaşmak üzere bu ülkeye gönderildiğine dair haberler geliyor. Suriye'deki istikrarsızlığın Libya da dahil diğer bölgelerdeki durumu da etkilediğini unutmayalım."