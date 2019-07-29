Suriye'de rejim güçleri İdlib'in güneyindeki 2 köyü ele geçirdi

Suriye rejim güçleri günler süren bombardımanın ardından ülkenin kuzeybatısındaki iki köyün daha kontrolünü ele geçirdi.

Her iki taraftan da doğrulanan bu bilgiye göre el-Cebin ve Tel Melah köyleri artık Esad kontrolünde. Reuters bölgede Nisan ayından bu yana direnen silahlı muhaliflerin ağır bombardıman sonrası bölgeyi terk etme kararı aldığını aktarıyor.

Suriye resmi ajansı SANA ise geçtiği haberde "Hama ve güney İdlib bölgelerinde terör örgütlerine operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Esad yanlısı el-vatan gazetesi de Suriye ve Rus uçaklarının bölgede militanlara ait hedefleri bombaladığını ve köylerin kara kuvvetlerince ele geçirilip ilerlendiği duyurdu.

Üç ayda 400 sivil öldü

Birleşmiş Mİlletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi'ne göre bölgede son üç ay içerisinde 400 sivil öldü ve 440 binin üzerinde kişi yer değiştirmek zorunda kaldı.

Suriye rejimi bölgedeki operasyonları ateşkes anlaşmasını ihlal eden gruplara verilen cevap olarak tanımlıyor.