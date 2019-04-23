Suriye'de rejim saldırıları devam ediyor: 3'ü çocuk 7 sivil daha öldürüldü

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 7 sivil öldü en az 6 sivil yaralandı.

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 7 sivil öldü, en az 6 sivil yaralandı. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in güneydoğusunda Serakib ve Han Şeyhun ilçelerine, El Hanbuşiyye köyüne, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Keferzita ilçelerine, batı kırsalındaki El Huveyz, El Amikiyye, al İnkavi köylerine yoğun top, roket ve havan saldırısı düzenledi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Rejim güçleri, Han Şeyhun ve Serakib ilçesi ile El Hanbuşiyye köyüne akşam saatlerinde yoğun saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 3'ü çocuk 7 sivil öldü, en az 6 sivil yaralandı." dedi. Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. AA

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