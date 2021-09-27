Suriye: Geri dönmek isteyenlere kapımız açık

Suriye'de Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ülkesinin kapılarının mültecilerin güvenli dönüşü için ardına kadar açık olduğunu ifade etti.

Suriyeli bakan ayrıca, Türk ve Amerikalı askerlerin, savaşın harap ettiği ülkesinden çekilmesi çağrısında bulunarak, yabancı askerlerin er ya da geç Suriye'den çıkmak zorunda kalacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kapılarının tüm mültecilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için ardına kadar açık olduğunu açıkça belirttik" dedi.

Batılı ülkelerin Suriyelilerin durumundan istifade ettiğini iddia eden Mikdad, "Bazıları, insani amaçlarla veya Suriyelilerin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir gündeme hizmet etmek için onların acılarından yararlanmaya devam ediyor" dedi.

Af Örgütü: Ülkeye dönen birçok Suriyeli tutuklandı, işkenceye maruz kaldı

Ancak bu ayın başında Uluslararası Af Örgütü yayınladığı bir raporda, ülkeye dönen çok sayıda Suriyeli mültecinin, tutuklandığına, ortadan kaybolduğunu ve işkenceye maruz kaldığına aktardı.