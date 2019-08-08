Suriye: Türkiye ve ABD arasındaki güvenli bölge anlaşmasını reddediyoruz

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye ile ABD'nin vardığı "güvenli bölge" anlaşmasını reddettiklerini söyledi.

Ajansa göre adı açıklanmayan kaynak, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye ile ABD'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı niteliği taşıyan 'güvenli bölge' kurma adı altında işgal etmeye dönük anlaşmasını kategorik ve net bir şekilde reddetmektedir" dedi.

Suriyeli Kürtler de anlaşmanın yeni bir yaklaşım başlattığını ancak detaylarının henüz bilinmediğini belirtti.

Suriye'de aralarında Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) de bulunduğu Kürt grupların oluşturduğu çatı kuruluş Demokratik Toplum Örgütü'nün (TEV-DEM) Yönetim Komitesi üyesi Aldar Halil, ABD ile Türkiye'nin dün yaptığı güvenli bölge anlaşmasının yeni bir yaklaşım başlattığını ancak detaylarının henüz bilinmediğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Halil, "Bu anlaşma, yeni bir yaklaşımın başlangıcını temsil ediyor ancak daha fazla detaya ihtiyacımız var" dedi.

Halil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşmayla ilgili değerlendirmemizi, atılan manşetler değil, ayrıntıları ve olgular üzerinden yapacağız."

Çavuşoğlu: İyi bir başlangıç olarak kabul edebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz" dedi.

Çavuşoğlu, "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili olarak Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulması önemli. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecek. Çalışmanın Münbiç Yol Haritası'na dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'barış koridoru' vurgusu

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunu kapsayacak şekilde bir "güvenli bölge" kurulması amacıyla ABD ile Türkiye arasında yürütülen ve 3 gün süren görüşmeler dün tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgenin tesisi için Türkiye'de bir "Müşterek Harekat Merkezi"nin kurulacağı ve bu bölgenin bir "barış koridoru"na dönüştürüleceği belirtildi.