Suudi Arabistan'da camiler yeniden ibadete açıldı

Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgını nedeniyle iki ayı aşkın süredir kapalı tutulan camiler, yeniden ibadete açıldı.

Suudi makamları, Medine'deki Mescidi Nebevi'nin pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacağını duyururken, Hac ve Umre Bakanlığı ise Mekke'de umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının Covid-19 salgını sebebiyle devam edeceğini bildirdi.

Yaklaşık 90 bin cami, yapılacak dezenfekte çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılacak.

Riyad yönetimi, 27 Mayıs'ta Covid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı.

Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Namazlar saflarda ikişer metre mesafeyle kılınacak

Din İşleri Bakanlığı, sosyal mesafe gereği saflarda namazların ikişer metre arayla kılınması, maske takılması ve camilerin içerisinde hiçbir şekilde tokalaşma ya da sarılma olmaması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca 15 yaş altı çocukların camiye gelmemesi, ileri yaşlıların ya da kronik rahatsızlığı bulunanların namazlarını evlerinde kılmaları, istenirken herkesin kendi seccadesini kullanması ve camilerde abdest alınmayacağı belirtilerek camiye abdestli şekilde gelinmesi gerektiği ifade edildi.

Söz konusu tedbirler kısa mesajla halka gönderildi.

Kısıtlamalara camilerin namazdan 15 dakika önce açılıp namazdan 10 dakika sonra da kapatılması, Cuma namazı ve hutbesinin ise toplamda 15 dakikayı geçmemesi şartı da eklendi.