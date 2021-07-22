Suudi Arabistan 'muhaliflerin telefonlarını dinlediği' iddialarını yalanladı

Suudi Arabistan, İsrail merkezli NSO Group'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullanarak "muhaliflerin telefonlarını dinlediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "Batı medyasında yer alan Suudi Arabistan'ın muhaliflerin telefonlarını dinlemek için casus yazılım kullandığı" yönündeki iddialara ilişkin bu ülkenin resmi ajansı SPA'ya konuştu. Suudi Arabistanlı yetkili, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde haziran ayında yayımlanan bir haberde, Suudi Arabistan'ın 2019'dan bu yana İsrailli "Quadream" isimli şirketten casus yazılımlar satın aldığı belirtilmişti. Şirketin cep telefonlarına sızma ve siber saldırılara yönelik yazılımlar ürettiği ve müşterileri arasında Suudi Arabistan'ın da yer aldığı kaydedilmişti. İsrailli siber firmaların adı sık sık Suudi Arabistan'a casus yazılımı sattıkları yönündeki haberlerle gündeme geliyor. AA

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