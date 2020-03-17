Tac Mahal ziyarete kapatıldı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 182 bini aşarken, Hindistan’daki toplam vaka sayısı da 129’e yükseldi. Virüsün yayılmasını sınırlamak isteyen Hindistanlı yetkililer ünlü "Tac Mahal Türbesi" de dahil olmak üzere ülkedeki tüm müzelerin ve turistik mekanların salı gününden itibaren ziyaretçilere kapalı olacağını duyurdu.

31 MART'A KADAR KAPALI Turizm Bakanı Prahalad Patil, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Mali ödenek ile girilen tüm anıtlar ve müzeler 31 Mart'a kadar kapalı olacak" dedi. Öte yandan Hindistan, salgının yayılmasını azaltmak amacıyla turistik vizeleri de askıya aldı. Ülkedeki bütün sinemalar, okullar ve eğlence tesisleri kapatıldı. Yarından itibaren Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ve İngiltere'den tüm uçuşlar yasaklanacak.

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