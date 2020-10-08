Tahran'da hastanelerde yer kalmadı

İran'ın başkenti Tahran'da Kovid-19 vakaları endişe verici boyutlara ulaşırken, hastanelerdeki yatak sayısında tam doluluğa ulaşıldı.

Hastanelerdeki normal yatak kapasitesinin dolması ve yine yoğun bakım servislerinde yer kalmaması yüzünden hastaların ortada kaldığı ve ambulansların hastaları kabul edecek sağlık merkezi bulma konusunda büyük zorluklar yaşadığı gelen haberler arasında. Önlemler uzatılsın çağrısı Tahran'da 3 Ekim Cumartesi günü hayata geçirilen kısıtlamalar kapsamında üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzlarına 1 hafta süreyle faaliyet yasağı getirilmişti. Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, Covid-19 vakalarının endişe verici boyutlara yükseldiği kentte yeniden uygulamaya konulan kısıtlamaların 1 hafta daha devam etmesini istedi. Zali, Sağlık Bakanlığına hitaben kaleme aldığı mektupta, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için başkentte kısıtlamaların 16 Ekim Cuma gününe kadar uzatılmasını talep etti. Mektubunda Tahran'daki vakaların son günlerde arttığına, özellikle hastanede yatan ve durumu ağır hasta sayısındaki yükselişe işaret eden Zali, kentteki risk derecesinin kırmızıya çıktığını belirtti. Euronews Türkçe

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