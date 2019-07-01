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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

TBMM ve Rusya parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzalandı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 22:43
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin iki ülke parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Başkent Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu çerçevesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü.

Görüşme sonrasında Şentop ve Volodin, TBMM ile Rusya Federal Meclisi arasında iş birliği komisyonun işleyişine dair protokol imzaladı.

Şentop burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlü siyasi irade sayesinde geliştiğini belirterek, bu ilişkiyi daha da ileriye taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan ve Putin'in sık sık yaptığı görüşmelerin ilişkilerin seyrini çok iyi şekilde yansıttığını dile getiren Şentop, siyasi ilişkilerdeki bu güzel durumun ekonomik ilişkileri de olumlu etkilediğini söyledi.

Rusya'ya seyahatlerde Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi sağlanması hususuna da değinen Şentop, "Serbest vize rejimini tekrar yürürlüğe sokabildiğimiz takdirde ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin daha da ivme kazanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, ikili iş birliğinin önemli aşamalarının iki ülke liderleri tarafından belirlendiğine işaret ederek, milletvekillerinin buna ayak uydurması için paylarına düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Protokol imza töreninde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Dışişleri Komisyonu Üyesi AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Komisyonu Üyesi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Dışişleri Komisyonu Üyesi İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de hazır bulundu. 

AA

Etiketler: Türkiye, TBMM, Rusya, iş birliği
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