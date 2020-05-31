Trump, Antifa'yı 'terör örgütü' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd isimli siyah vatandaşın polis şiddetiyle öldürülmesinin ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolardan sorumlu tuttuğu sol grup Antifa'nın resmen 'terör örgütü' olarak sayılacağını duyurdu.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar tüm hızıyla sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin, eylemlere destek veren anti faşist örgüt Antifa’yı 'terör örgütü' ilan edeceğini yazdı.

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