Trump: Cumhuriyetçiler beni yalnız bıraktı

Amerika başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin kendisini cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu değiştirmek için kampanyada yalnız bıraktığını ve bu konuyu asla unutmayacağını iddia ediyor.

Fars Haber Ajansı’na göre ABD Başkanı Donald Trump, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili iddialarına devam ederken, Cumhuriyetçilerin kendisini yalnız bıraktıkları için onları eleştirdi. Trump Twitter’da başta Mitch olmak üzere (McConnell, Senatoda Cumhuriyetçileri lideri) en az sekiz Cumhuriyetçi senatörü kurtardığını ve onları son hileli seçimi kaybetmelerini önledim. Ama, şimdi neredeyse hepsi geri adım attı, kötü ve aldatıcı düşman, aşırı sol Demokratlara karşı mücadelemi izliyorlar. Bunu asla unutmayacağım!” dedi.

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