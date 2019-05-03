"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Trump'ın damadı Kushner'den Filistin barışı açıklaması

03 Mayıs 2019, Cuma 13:57
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ve Filistin arasında barış planını yakın bir zamanda açıklayacaklarını duyurdu. Kushner, İsrail'in bu planı incelemeden Batı Şeria bölgesini kendi toprağı olarak tanımaya çalışmayacağını umduğunu söyledi.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuşan Kushner, “Tek taraflı bir adım atılmadan önce umarım İsrail ve Filistin taraflarının her ikisi de bunu ciddi bir şekilde incelerler." dedi.

9 Nisan'da düzenlenen seçimlerde yeniden İsrail Başbakanı seçilen Binyamin Netanyahu, seçim çalışmaları sırasında İsrail tarafından işgal altında tutulan Filistin toprakları Batı Şeria'yı kendi toprakları olarak resmen tanıyacaklarına dair söz vermişti. Kushner bu konu hakkında henüz Netanyahu ile görüşmediğini belirtti.

Diğer yandan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından bu yana Filistinli yetkililerin Washington temsilcileriyle görüşmediği biliniyor.

'İyi bir başlangıç noktası'

Son iki yıldır geliştirilen planı barışın inşası için iyi bir başlangıç noktası olarak nitelendiren Kushner, "Bir araya getirdiğimiz şey, siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olabilecek ve daha sonra da bu insanların daha iyi bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için neler yapılabileceğinin çerçevesini çizen bir çözüm olacak." şeklinde konuştu.

Ramazan ayından sonra açıklanması beklenen barış planı hakkında Kushner ayrıca, "Üzerinde çalıştığımız çerçeve gerçekçi, icra edilebilir ve iki tarafı da daha iyi bir noktaya taşıyacak bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Filistin, israil, barış, ABD, Kushner
Okunma Sayısı: 67
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cenevre'de 7 ülke Suriye gündemiyle toplandı

    Trump'ın damadı Kushner'den Filistin barışı açıklaması

    AYM'den Ahmet Altan'ın bireysel başvurusuna ret

    İmamoğlu: Yapılmış seçimin üzerine başka yorum düşünmüyoruz

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan seçim açıklaması

    Gıda fiyatları yüzde 31 arttı

    OHAL Komisyonu 70 bin 406 başvuruyu karara bağladı

    ABD: Türkiye ile görüşmeler pozitif ve yapıcıydı

    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti

    Türkiye ve Azerbaycan askeri tatbikat yapıyor

    Geçici görevlendirmeler ile ilgili yeni düzenleme

    İsrail çocuk istismarcısı

    Camide babalık eğitimi

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi

    "Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

    Belediyelerin metro gelirleri hakkındaki iddialara ilişkin Bakanlıktan açıklama

    Dünya Sağlık Örgütü: Libya'da ölü sayısı 376'ya yükseldi

    Öğretmenin işi çok, aldığı ücret az

    Ne yapsalar reform

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haksızlığa muhalefet suç sayılamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ömür sermayesi az; lüzumlu işler çok
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet mülkün temelidir
    Cevher İLHAN

    Seçimlerde şâibe algısı oluşturmak
    Genel

    Camide babalık eğitimi
    Genel

    İsrail çocuk istismarcısı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Armağan Bahtiyar

    Merhum Ali Göllü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.