Trump'ın damadı Kushner'den Filistin barışı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ve Filistin arasında barış planını yakın bir zamanda açıklayacaklarını duyurdu. Kushner, İsrail'in bu planı incelemeden Batı Şeria bölgesini kendi toprağı olarak tanımaya çalışmayacağını umduğunu söyledi.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuşan Kushner, “Tek taraflı bir adım atılmadan önce umarım İsrail ve Filistin taraflarının her ikisi de bunu ciddi bir şekilde incelerler." dedi.

9 Nisan'da düzenlenen seçimlerde yeniden İsrail Başbakanı seçilen Binyamin Netanyahu, seçim çalışmaları sırasında İsrail tarafından işgal altında tutulan Filistin toprakları Batı Şeria'yı kendi toprakları olarak resmen tanıyacaklarına dair söz vermişti. Kushner bu konu hakkında henüz Netanyahu ile görüşmediğini belirtti.

Diğer yandan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından bu yana Filistinli yetkililerin Washington temsilcileriyle görüşmediği biliniyor.

'İyi bir başlangıç noktası'

Son iki yıldır geliştirilen planı barışın inşası için iyi bir başlangıç noktası olarak nitelendiren Kushner, "Bir araya getirdiğimiz şey, siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olabilecek ve daha sonra da bu insanların daha iyi bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için neler yapılabileceğinin çerçevesini çizen bir çözüm olacak." şeklinde konuştu.

Ramazan ayından sonra açıklanması beklenen barış planı hakkında Kushner ayrıca, "Üzerinde çalıştığımız çerçeve gerçekçi, icra edilebilir ve iki tarafı da daha iyi bir noktaya taşıyacak bir şey olacak." ifadelerini kullandı.