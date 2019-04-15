Trump'ın hedefindeki Müslüman Vekil Kongre gündeminde

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyadan hedef aldığı Müslüman Vekil Omar'ın güvenliğinden emin olmak için Kongre polisi göreve çağrıldı.

Müslüman vekil Ilhan Omar ölüm tehditleriyle karşı karşıya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman Vekil Ilhan Omar'ın güvenliğini tehlikeye atacak açıklamalar yaptığını ve Omar'ın güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçirdiğini bildirdi.

Kongredeki ilk Müslüman kadın vekil Omar'ı sosyal medyadan hedef alan Trump'a yönelik tepkiler sürerken Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Omar'a bir kez daha destek geldi.

Trump'ın Omar'ı hedef almasının Müslüman vekilin can güvenliğini dahi tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu kaydeden Pelosi, Omar'ın güvenliğinden emin olmak için Kongre polisiyle görüştüğünü açıkladı.

Pelosi, yazılı açıklamasında, "Başkan'ın Twitter paylaşımının ardından Meclis Güvenlik Amiri ile konuştum, Kongre polisi, Kongre Üyesi Omar'ın, ailesinin ve ekibinin güvenliği konusunda gerekli bir güvenlik değerlendirmesi yapıyor. Buna bağlı olarak Omar'ın karşılaşacağı tehditleri takibe ve bunları bertarafa devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"Başkan'ın sözleri kurşun gibi ağırdır"

Trump'ın, 11 Eylül ile ilgili bir ifadesinden dolayı Omar'ı hedef almasını "saygısızca ve tehlikeli" şeklinde nitelendiren Pelosi, "Başkan'ın sözleri kurşun gibi ağırdır, onun nefret içeren ve hararetli retoriği gerçek bir tehlike oluşturuyor. Başkan Trump bu saygısız ve tehlikeli videoyu kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter'dan paylaştığı videoda, Omar'ı bir konuşmasında 11 Eylül'ü kastederek "Birileri bir şeyler yaptı" ifadesini kullanmakla suçlamıştı. ABD Başkanı, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesini ve İkiz Kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı.

Ilhan Omar'ı hedef gösteren New York Post'a boykot çağrısı

Öte yandan, New York'ta Yemenli Amerikan Tüccarlar Birliği (YAMA), kapağında 11 Eylül saldırıları fotoğrafı ile ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman vekili Omar'ı hedef gösteren New York Post gazetesini boykot etme kararı aldı.

YAMA yazılı açıklamasında, kapağında 11 Eylül fotoğrafını silah olarak kullanıp nefreti kışkırttığı ve tehditleri körüklediği gerekçesiyle New York Post'u şiddetle kınayarak üyelerine bakkal ve şarküteri dükkanlarında 30 gün New York Post gazetesini satmama çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bu retorik, İslamofobinin tüm zamanların en yüksek olduğu bir zamanda, Ilhan Omar'ın, ülkedeki Müslüman liderlerin ve daha geniş kapsamda Müslüman Amerikan toplumunun güvenliğini ve esenliğini tehdit ediyor." denildi.

YAMA'nın New York'ta, Yemenli Amerikalılara ait "bodega" denilen binden fazla bakkal ve şarküteri dükkanını temsil ettiği ve New York Post'un günlük satışlarının önemli bir bölümünün de bu iş yerlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Boykot çağrısına New York vekili Cortez'den destek

YAMA'nın boykot kararı sosyal medya üzerinden büyük destek görürken, karara, daha önce söz konusu manşetten dolayı Omar'ın hayatının tehlikede olduğunu vurgulayan New York vekili Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez de katıldı.

Cortez, twitter hesabından, Yemenli Amerikan bodega sahiplerinin iki yıl önce Trump yönetiminin Müslümanlara yönelik seyahat yasağına gösterdikleri tepkileri hatırlatarak, "Bugün, aynı topluluk şehirdeki dükkanlarında New York Post'un satışlarını reddetmek için bir araya geliyor. Gerçek birlik ve NY şehri dayanışması budur." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki yıl önce Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelere seyahat yasağı getirdiğinde yine YAMA'ya bağlı binlerce bodega sahibi kararı protesto etmek için dükkanlarını kapatarak sokağa inmiş, siyasi gücünü göstermişti.

Aşırı sağcıların hedefinde

Minnesota Eyaleti Demokrat vekili Müslüman Ilhan Omar, Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) kuruluşu münasebetiyle geçen ay California'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı çizgisiyle bilinen New York Post gazetesi de İkiz Kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaşmış ve doğrudan Omar'ı hedef göstermişti. New York Post'un haberinin ardından çok sayıda aşırı sağcı çizgideki basın kuruluşu da Omar aleyhinde yayınlar yapmıştı.

Başta Demokratlar olmak üzere ABD Kongresinde ve kamuoyunda çok sayıda isim, Trump'a paylaşımından dolayı tepki göstermiş ve Trump'ın Omar'ı hedef göstermesinin kabul edilemeyeceğini dile getirmişti.

Omar da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımının kesinlikle bir çarpıtma olduğunu, kendisinin Amerikalılığını Trump'ın ve aşırı sağcıların sorgulama hakkının olmadığını belirtmişti.