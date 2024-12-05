Trump'ın tehdidi Meksika'yı harekete geçirdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın göçmen akışını durdurmaması halinde Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından, Meksika yönetiminin bir günde 5 bin 234 göçmeni gözaltına aldığı bildirildi.

Meksika ordusu ve göç yetkilileri, ülke genelinde göçmenlere karşı operasyon düzenledi. Operasyonda bir günde 5 bin 234 göçmen gözaltına alındı. Meksika'nın bu adımı, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, ABD sınırlarından uyuşturucu ve göçmen akışını durdurmaması halinde Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika-ABD sınırındaki göçmen hareketliliğinin Aralık 2023 ile Kasım 2024 arasında yüzde 75 azaldığını gerekçe göstererek hükümetin göç politikasını savunuyor. Ancak Meksika'nın güney sınırındaki durum, farklı bir gerçekliği yansıtıyor. Meksika Göç Politikaları, Kayıt ve Kimlik Birimine (UPMRIP) göre, Temmuz 2024 itibarıyla Latin Amerika, Asya ve Afrika'dan 229 bin 379'dan fazla göçmen Meksika'nın Guatemala sınırındaki güney eyaleti Chiapas üzerinden ülkeye giriş yaptı. Bu rakam 2023 yılına kıyasla yüzde 24, 2022 yılına kıyasla ise yüzde 80'lik bir artışa işaret ediyor. AA

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