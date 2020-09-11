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Trump: İsrail ve Bahreyn de 'normalleşme' konusunda anlaştı

11 Eylül 2020, Cuma 20:49
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı." ifadesini kullandı. 

Bayreyn'in son 1 ayda İsrail ile barış anlaşması yapan ikinci Arap ülkesi olduğunun altını çizen Trump, ABD, Bahreyn ve İsrail'in anlaşmaya ilişkin yaptığı ortak açıklamayı da paylaştı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump'ın bugün bir görüşme yaptıklarının bildirildiği açıklamada, bu görüşmede, İsrail ve Bahreyn'in "tam diplomatik ilişki kurma" konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. 

Açıklamada, "Bu iki dinamik toplum ve gelişmiş ekonomi arasında doğrudan diyaloğun ve bağların kurulması, Orta Doğu'daki olumlu dönüşümü devam ettirecek ve bölgede istikrar, güvenlik ve refahı artıracaktır." ifadesine yer verildi.

Bahreyn Kralı İsrail-BAE anlaşmasının imza törenine katılacak

Trump'ın Bahreyn Kralı Bin İsa'ya 25 Haziran 2019'da ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına ev sahipliği yaptığı için memnuniyetini dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, tarafların İsrail-Filistin çatışmasına "net, kapsamlı ve kalıcı" bir çözüm bulunması için çalışacakları vurgulandı. 

Açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ziyareti ve ibadetine açık kalacağı, Kudüs'teki diğer kutsal mekanların da aynı şekilde tüm inançlardan kişilerin ziyaretine açık kalacağı konusunda taahhüdünü yinelediği belirtildi. 

Ayrıca, Bahreyn Kralı Bin İsa'nın, İsrail ve BAE arasında varılan anlaşmanın, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak resmi imza törenine Trump'ın daveti üzerine katılacağı bildirildi. 

Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu. İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

AA

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