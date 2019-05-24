Trump istihbarat örgütlerinin üzerine gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri kampanyası döneminde Rusya ile ilişkilerinin araştırıldığı Mueller raporunun yayınlanmasından sonra kendisine karşı bir cadı avı yürüttüklerini iddia ettiği istihbarat örgütleri hakkında başlatılan soruşturmayı derinleştirdi.

Amerikan istihbarat kurumlarının 2016 başkanlık kampanyası sırasında Trump'a karşı casusluk yöntemlerine başvurarak yetkilerini kötüye kullandıkları iddiasıyla ilgili soruşturma Adalet Bakanı William Barr tarafından başlatıldı.

Trump, dün akşam bu kapsamda istihbarat örgütlerine soruşturmayla tam işbirliği yapmalarını emretti ve Adalet Bakanı Barr'a bazı belgelerin üzerindeki "gizliliği" kaldırmak da dahil çok geniş yeni yetkiler veren bir yönerge yayımladı.

Adalet Bakanı Barr, Kongre'deki Demokratlar tarafından ulusal çıkarlara değil başkana hizmet etmekle suçlanan ve sert bir şekilde eleştirilen bir siyasetçi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu başkanı Demokrat temsilci Adam Schiff Adalet Bakanı'na verilen yetkileri sert şekilde eleştirirken "Trump ve Barr işbirliği içinde siyasi muarızlarına karşı güvenlik güçleri ve gizli belgeleri bir silaha dönüştürüyor. Birşeylerin üzerini örtmekte yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçildi."