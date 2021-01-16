Trump'tan Çin, BAE ve İran'a yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bazı şirket ve isimleri İran Deniz Taşımacılık Hatları ile iş yaptığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetimine uygulanan yaptırımların "geleneksel silah envanterini genişletmesi sebebiyle" İran'daki 3 farklı devlet kurumuyla da genişletileceği belirtildi.

Pompeo yaptırım kapsamına, Washington'un Çin merkezli Jiangyin Mascot Special Steel Co ve BAE merkezli Accenture Building Materials da dahil olmak üzere toplamda yedi şirketin alındığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada "İran'ın konvansiyonel silahlarını yayması, bölgesel ve uluslararası güvenlik için bir tehdittir. Tahran yönetimi Suriye, Lübnan, Irak, Yemen ve başka ülkelere askeri mühimmat ve silah desteği sağlıyor." dedi. Pompeo, ayrıca yaptırım kapsamına alınan 3 İranlı kurumun, Devrim Muhafızları da dahil olmak üzere İran ordusuna ölümcül silahlar sağladığını iddia etti.

Donald Trump liderliğindeki Washington yönetimi, İran'da geleneksel silahların üretilmesine katkı sağlayan kurumlar olan İran Denizcilik Endüstrileri Örgütü, Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütü ve İran Havacılık Endüstrileri Örgütü'nü yaptırımlar kapsamında kara listeye alırken, 2 İranlı iş insanının da buna dahil olduğu açıklandı.

ABD'nin yaptırım listesinde alüminyum ve çelik dahil toplamda 15 farklı metal ve türevlerinin İran'a ticaretinin yapılması da yer alıyor.