Tünel dedi, kuyu çıktı

İsrail’in Hamas’a ait tünel olduğunu iddia ettiği Gazze’deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi’nin bahçesindeki kuyunun, yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu ortaya çıktı.

İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından, yoğun saldırıların hedefi olan Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi ile çevresi görüntülendi. Çekilen görüntülerde, İsrail’in Hamas’a ait tünel olduğunu iddia ettiği yerin bahçedeki su kuyusu olduğu ve yağmur sularını depolamak için kullanıldığı ortaya çıktı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 5 Kasım 2023’te yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesinin bahçesinde Hamas’a ait bir tünel bulunduğunu ileri sürmüştü. Katar da 6 Kasım’da hastanenin altında Hamas’a ait tüneller olduğu iddiasını yalanlamıştı. AA

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