Tunus, İtalya'dan ithal edilen 120 bin ton atığı iade edecek

Tunus, İtalya'dan ithal edilen 120 bin ton atığın yasa dışı şekilde ülkeye sokulduğunu belirterek, çöplerin iade edileceğini duyurdu.

Tunus'a 2020 yılında yerel bir firma tarafından İtalya'dan ithal edilen 120 bin ton atığın yasa dışı olduğu kaydedildi. Evsel çöp diye getirilen atıkların, ithalatı men edilen plastik hurda olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu alım ülkede özellikle çevrecilerce büyük tepkiyle karşılanmış ve vatandaşlar, İtalya'nın atıklarını geri alması amacıyla geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. İtalya'nın Campania bölgesinden getirilen atık mal, şu anda Tunus'un Susa kentindeki bir limanın deposunda tutuluyor. Tunus Çevre Bakanlığı, iki ülke arasında cuma günü varılan anlaşma kapsamında malzemelerin geldiği yer olan İtalya'ya geri gönderileceğini belirtti. Anlaşma kapsamında ilk etapta Suse'de depolanmış 213 konteynır geri gönderilecek. İlk sevkiyat cumartesi günü başlayacak. Aralık ayında çıkan bir yangında hasar gören kalan atık konteynırlarının akıbeti konusundaki istişareler devam ediyor. Tunus'ta 26 kişi, binlerce ton atığı yasa dışı şekilde ithal ettikleri iddiasıyla yargılanıyor. İthalatı yapan firmanın yöneticisi ise, şirketin 5 milyon euro değerinde anlaşma imzalamasının ardından kayıplara karıştı. Euronews Türkçe

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