Türkiye'den Çad'a yardım uçağı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi. Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı. Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu. AA

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