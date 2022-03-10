"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes hakkında açıklama

10 Mart 2022, Perşembe 13:15
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'daki üçlü görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Rusya ile ateşkeste ilerleme sağlayamadıklarını söyledi.

Kuleba'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Aslında hem kolay hem de zor bir görüşme oldu.

- Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Ben de aslında elimden gelenin en iyisini yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. 

-İnsani bir amaçla geldim.

- 24 saatlik bir ateşkesi dile getirdik. En acil insani durumları ele alabilmek amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme katedemedik.

- Bu formatta yeni görüşmeleri yapabiliriz... Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.

- Topraklarımızın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için çabalarıma devam edeceğim.

- Çavuşoğlu bizim için çok önemli bir arabuluculuk yaptı.

- Benim görevim insani koridor oluşturmaktı. 

-Biz şu an savaşı durduramayız çünkü Ukrayna bu saldırıyı yapmadı. Biz şu an "savunuyoruz". 

- Bugün yapmak istediğim son şey, umudu yok etmek. Rusya'nın hava saldırıları altında kalan, Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov ile bunu paylaştım.

- Binlerce masum adına Lavrov ile görüştüm.

- Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır. 

Etiketler: Ukrayna Dışişleri Bakanı, ateşkes, açıklama
Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya ve Fransa liderleri Putin'den ateşkes talep etti

    İngiltere, 7 Rus oligarkın varlıklarını dondurdu

    Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes hakkında açıklama

    Rusya, Avrupa Konseyi’nde yer almayacak

    Ukrayna, Rus ordusunun kaybını açıkladı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    Ukraynalı yetkili, müzakerelerden umutlu

    Guterres'ten çağrı: Katliama son verin

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukrayna'lı mevkidaşlarıyla görüştü

    AP Milletvekilinden dünyaya Ukrayna ve Afganistan ile ilgili çifte standart tepkisi

    İstanbul'da tır ve kamyonlara kente giriş yasağı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doktorlardan büyük tepki: Gidecek olan belli

    Mağdur olmayan kesim kalmadı

    Şanlıurfa’da silahla yaralanan 2 polisten acı haber

    AFAD uyardı: 37 ilde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

    Zelenskiy: Amerikalılar beni yanlış değerlendirdi

    Zeytinliklerde talan başladı

    Sağlık Bakanlığı kendini eleştirdi

    Bu sefer de ucuz et kuyruğundalar

    1 saatimiz oyun oynayarak geçiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayanışma sırası STK’larda
    Genel

    Adalet Bakanına cezaevi sorusu
    Ahmet BATTAL

    Yurt dışından dönecek doktor mu var?
    Ali FERŞADOĞLU

    Peygamber soyundan geldiğim halde hiç övünüyor muyum?
    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doktorlardan büyük tepki: Gidecek olan belli
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset dini nasıl istismar eder?
    Genel

    Herzog’un ziyaretine tepki
    Faruk ÇAKIR

    Bu zamlara can dayanmaz
    Mikail YAPRAK

    Ateş dünyayı sarmadan
    Genel

    Mağdur olmayan kesim kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.