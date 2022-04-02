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2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ukrayna, Kiev bölgesinin tamamının işgalden kurtarıldığını açıkladı

02 Nisan 2022, Cumartesi 22:19
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.

 

AA

Etiketler: Ukrayna, Kiev, işgal
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