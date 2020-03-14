Ukrayna, sınırlarını yabancılara kapatacak

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kovid-19 salgını nedeniyle 48 saat sonra yabancılara sınırları iki hafta kapatacaklarını duyurdu.
Basın toplantısında konuşan Danilov, "48 saat sonra ülkemiz yabancı vatandaşlarına sınırlarını kapatacak" dedi.
Sınırlar, 2 hafta kapalı kalacak.
Ukrayna’da 12 Mart-3 Nisan tarihleri arasında eğitim kurumlarında karantina uygulanması ve kamuya açık etkinliklerin yasaklanması kararı alınmıştı.
Ukrayna’da 3 Kovid-19 vakası olduğu teyit edilmişti.