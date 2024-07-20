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Uluslararası Adalet Divanının görüşü "tarihi"

20 Temmuz 2024, Cumartesi 19:55
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve işgalin derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü "tarihi" olarak nitelendirdi.

Bakan el-Maliki, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini vurgulayan danışma görüşünün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün açıklanan görüşün "tarihi bir karar" olduğunu ifade etti.

Divanın, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini derhal ve tamamen sonlandırması gerektiği görüşünde olduğunu aktaran el-Maliki, "Bu, İsrail’in, hukuksuz kolonyal girişimini koşulsuz sonlandırma yükümlülüğü altında olduğunu gösteriyor. Bizim görüşümüze göre bu, işgalin tamamen ve hemen sonlandırılması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

El-Maliki, Divan yargıçlarının, İsrail'in hukuka aykırı işgalinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı, insan haklarını, insancıl hukuku, ırk ayrımcılığı yasağını ve apartheid yasağını da ihlal ettiğini belirttiğine dikkati çekti.

Divan'ın kesin bir dille, İsrail'in yerleşim politikalarının hukuka aykırı olduğunu ve tüm yerleşimcilerin işgal edilen topraklardan tahliye edilmesi gerektiği görüşünü verdiğini vurgulayan el-Maliki, bu ihlallerin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve kendi devletine sahip olma hakkını engellediğini ifade etti.

"İsrail'in suçları dünyanın gözü önünde tüm dehşetiyle sürüyor"

El-Maliki, Filistin halkının kendini soykırıma karşı savunduğunu ve var olma hakkı için mücadele ettiğini belirterek, "İsrail'in suçları dünyanın gözü önünde tüm dehşetiyle sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkının yıllarca dayanılmaz bir adaletsizlik ve acıyla karşı karşıya kaldığını aktaran el-Maliki, danışma görüşünün çok ihtiyaç duyulan bir zamanda ve tam vaktinde geldiğini kaydetti.

Görüşün Filistin halkı için çok önemli olduğunu dile getiren el-Maliki, "Divan, Filistin halkının, mutlak ve tartışmasız kolonyal kontrol ve şiddetten kurtulma hakkının artık daha fazla inkar edilmemesi ve görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Filistinliler "tek egemen halk"

El-Maliki, Divan'ın, Filistin halkının, Doğu Kudüs'ün de dahil olduğu Filistin topraklarındaki tek egemen halk olduğunu tespit ettiğini, tüm devletlerin ve BM'nin, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını tanımama yükümlülüğü altında olduğunu dile getirdi.

Divan görüşü gereği diğer devletlerin İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet ve ihlallerine doğrudan ya da dolaylı olarak destek olmama yükümlülüğü altında olduğunu belirten el-Maliki, "(İsrail’e) Yardım yok, destek yok, para yok, iştirak yok, silah yok, hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

"UAD bu tarihi kararla ahlaki ve hukuki görevini yerine getirdi." diyen el-Maliki, artık bu görüşü uygulama görevinin diğer devletler ve uluslararası kurumlarda olduğunu kaydetti.

Filistin halkının bu kararla, "Biz görülüyoruz" diyebileceğini ifade eden el-Maliki, bunun dünyanın en önemli mahkemesinden gelmiş olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Filistin'in BM Temsilcisi Mansur: Divan yargıçları adaletten yana durdu

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, danışma görüşünün tarihi olduğunu yineleyerek, "Öncelikle Divan yargıçlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yargıçlar adaletten yana durdu." ifadesini kullandı.

Görüşün alınmasında emek veren Filistinli siyasilere de teşekkür eden Mansur, Filistin halkının haklarının savunulmasında çalışan herkesin bu karardan dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Bu kararın Gazze’de devam eden savaş açısından da önemli olduğunu aktaran Mansur, kararın uygulanması ve hayata geçirilmesi için herkesin mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

AA

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  • S.topuz

    20.7.2024 21:12:33

    Filistin altmış seneden beri Firaunlaşmış Zalimler tarafından sinsice İŞGAL edilmiş ve binlerce masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZÂLİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoookkk geç kaldınız bile! Yuuuh, yuuuhlar olsun imkanı olupta zevkle seyreden ve engellemeyen vicdansızlara, hatta halen  desteklemeye devam edenlere yuhhhlar olsunnnn! 👏👏👏😪😭😥🙌🌷🤲🌷😥😭😡😤❤🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    20.7.2024 21:11:47

    "Allahü veliyyillezîne amenü!" "Allah c.c iman edenlerin dostudur!" "La tehzen, innallahe meana! Üzülme, muhakkak ki Allah (c.c) bizimle BERABERDIR! "Vallahü alâ külli şeyin GADÎR!" "Allah'ın c.c gücü her şeye yeter!" ALLAHÜEKBER, ALLAHÜEKBER! Allah c.c her şeyden ve herkesten daha BÜYÜKTÜR! "Allah'ü yütimmi NURİHİ, velev kerihel KAFİRUN!" "Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, KÂFİRLER istemese de." اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ .. "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZALİMLER ve KATiLLER için yaşasın CEHENNEM!🌷🤲🌷😭😤💗🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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