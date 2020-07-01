Uluslararası Af Örgütünden Çin'e çağrı: Eğitim kampları kapatılsın

Uluslararası Af Örgütü, Çin hükümetine, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren ve 3. yılını dolduran tartışmalı "yeniden eğitim kamplarının" kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı Çin'deki kamplar 3. yılını doldururken, Çin hükümetinin, Sincan bölgesindeki Uygurlara, Kazaklara ve çoğunluğu Müslüman diğer etnik gruplara yönelik toplu gözaltı, izinsiz gözetim, siyasi telkin ve zorunlu kültürel asimilasyon politikalarını sürdürdüğü belirtildi. Tartışmalı kamplarda 1 milyona yakın kişinin toplu halde gözaltında tutulduğu kaydedilen açıklamada, yurt dışında yaşayan Uygur vatandaşlarının da Çin'e iade baskı ve tehdidi altında olduğu ifade edildi. AA

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