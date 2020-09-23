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23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Umre ziyaretleri kademeli olarak başlayacak

23 Eylül 2020, Çarşamba 15:04
Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak yeniden başlatacağını duyurdu.

Devlet medyasına göre, ilk etapta (4 Ekim) Suudi vatandaşları ve bu ülkede oturumu bulunanlardan umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'u (günlük 6 bin kişi) açılacak.

18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif, yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edecek.

Kutsal mekanları ziyaret etmek isteyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymanın yanı sıra on-line olarak giriş çıkış saatlerini bildirmesi gerekecek.

1 Kasım'dan itibaren ise yurt içi ve yurt dışından umre ve ibadet için gelenler kabul edilmeye başlanacak.

Bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Covid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacak.

İçişleri Bakanlığından bir kaynak, Covid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini dile getirdi.

Ayrıca bakanlık, pandemiyle ilgili gelişmelerin sürekli olarak değerlendirileceğini belirtti.

Salgın nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Riyad yönetimi, koronavirüse karşı sert önlemler alsa da pandeminin başlangıcından bu yana 4 bin 500'ün üzerinde kişi vefat etti, 330 binden fazla kişi de Covid-19'a yakalandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Umre, ziyaret
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