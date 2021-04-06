Ürdün’de Prens Hamza davasına yayın yasağı

Ürdün yönetimi tarafından “dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla” suçlanan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin’e yönelik soruşturma hakkında yayın yasağı kararı alındı.

Amman Başsavcısı Hasan bdellat, Prens Hamza ve aynı suçu işlemekle suçlanan 20 kişiyle ilgili soruşturmaların gizliliğini korumak için yayın yasağı getirildiğini belirtti. Aksine bir karar verilinceye kadar yayın yasağının geçerli olacağını aktaran Abdellat, yasağın görsel-işitsel medya ve sosyal medya sitelerinde konuya ilişkin her türlü fotoğraf ve görüntünün yayın ve dolaşımını kapsadığını, ayrıca cezai yaptırımı olduğunu kaydetti. ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan’da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin “ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle” gözaltına alındığını iddia etmişti. Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza’nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

AA

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