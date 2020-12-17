Uruguay'dan geçici sınır kapatma kararı

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da ülke sınırları, Kovid-19 salgını nedeniyle Noel Bayramı ve yeni yıl öncesinde, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde kapatılacak.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, Bakanlar Kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemeye ilişkin bir dizi kararlar alındığını duyurdu. Lacalle Pou, "Maalesef 21 Aralık ila 10 Ocak tarihleri ​​arasında ülkeye girişleri askıya almaya kararı verdik." dedi ve bu durumun, kargo taşımacılığı ve 16 Aralık tarihine kadar bilet satın almış Uruguay vatandaşlarını kapsamadığını belirtti. Ülkesinin salgınla mücadelede başarılı olduğunu söyleyen Lacalle Pou, insanların toplanma hakkını içeren, anayasanın 38. maddesinin düzenleneceğini ve "yığılma" ifadesinin tanımlanacağını sözlerine ekledi. AA

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