30 Nisan'daki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlansa da Venezuela’da sular durulmadı. Muhalif lider Guaıdo ve kendisini destekleyen ABD’den 'Askeri müdahale olabileceği' yönünde yeni açıklamalar var. Rusya'nın desteğini arkasına alan Maduro yönetimi ise kalkışmaya katılan muhalif vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılacağını duyurdu.

Dışişleri bakanı Mıke Pompeo, Venezuela’da Maduro yönetimini devirmek için askeri müdahale dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini yineledi. Benzer açıklama, ABD’nin Maduro'ya karşı desteklediği muhalif lider Juan Guaıdo'dan da geldi.

BBC’ye konuşan Guaido, ABD’nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili görüşleri sorulduğunda, Maduro yönetiminin "Ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi" halinde "Tüm seçenekleri değerlendireceğini" söyledi.

Maduro ve destekçileri ise yönetimi kaybetmemek için her tür senaryoya karşı hazırlık içinde. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının görüşmesi öncesi Moskova’daydı. Lavrov ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve İktidardaki Birleşik Sosyalist Partisi’nin Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da 30 Nisan’daki kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını açıkladı.