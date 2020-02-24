Virüs, Çin’de yavaşladı dünyada yayılıyor

Çin, 29 ülkeye yayılan corona virüsü vakalarının artış hızında keskin bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeyse vaka ve ölü sayısı artıyor. Amerika’nın Sesi’nde geçen habere göre Çinli yetkililer Cuma günü ülke genelinde 397 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Bir gün öncesindeki vaka sayısı 889’du. Çin ve Hong Kong’da ölü sayısı 2400’ü geçti. Dünya genelinde vaka sayısı da 78 bini aşmış durumda. Corona virüsü salgınında en büyük artış Güney Kore’de yaşanıyor. Ülkede vaka sayısı düne göre 8 misli artarak 433’e tırmandı.

İran’da vaka sayısı 30’a yaklaştı

İran’da da vaka ve ölü sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianush Jahanpur ülkede 10 covid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5’e çıktığını açıkladı. Vaka sayısının 28’e ulaştığını belirten Jahanpur, yeni vakaların 8’inin Kum, 2’sinin de başkent Tahran’da olduğunu aktardı. İtalya’da ise ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi. 15 bin 900 nüfuslu Codogno kasabası, 6 kişide yeni tip covid-19 tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

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