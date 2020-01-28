Vuhan'da halk virüse karşı kenetlendi

Çin'in Vuhan kentinde şehirde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle kent halkı adeta tecrit altında yaşarken, birbirlerine ve sağlık personeline destek olmanın yollarını da arıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Çin'deki yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını kent halkının dayanışmasına vesile oldu. Bunun örneklerinden birinde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalmaları teşvik edilen Vuhan'da bir sitede apartmanların sakinleri, birbirlerini neşelendirmek için farklı bir yol buldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, site sakinlerinin pencerelerden "Güçlü kal Vuhan (Vuhan jiayou)" şeklinde birbirlerine seslendiği görüldü. Görüntüler, sosyal medya platformu Weibo'da binlerce kişi tarafından paylaşılırken, "Vuhan jiayou" ifadesi gündem oldu. Ülkenin çeşitli bölgelerinden birçok kişi de Vuhan halkı ile dayanışma mesajları paylaştı. AA

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