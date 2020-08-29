Vuhan'da tüm okullar yeniden açılıyor

Dünya genelinde yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin de hastalanmasına yol açan koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde tüm okullar yeniden eğitime başlıyor.

Kent yönetiminden yapılan açıklamada, sonbahar döneminin 1 Eylül'de başlayacağı, şehir genelinde 2 bin 842 eğitim kurumunun faaliyete geçeceği ve 1,4 milyon öğrencinin ders başı yapacağını bildirdi. İlk ve orta dereceli okulların yanı sıra ana okulları ve kreşler de eğitime başlayacak. Vuhan Üniversitesi'nde bugün ders başı yapıldı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, risk seviyesinin değişmesi halinde online eğitime geçmek için acil durum planları hazırladığını kaydedildi. Açıklamanın devamında öğrencilere okula gidip gelirken maske takmaları ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarından kaçınmaları tavsiye edildi. Vuhan'da okullara hastalık kontrol ekipmanları stoklanması ve olası yeni salgınlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için tatbikatlar ve eğitimler düzenlemeleri talimatı verildi. Lazım olmadıkça kitlesel toplantıların kısıtlanması ve okul yönetimlerinin sağlık yetkililerine günlük rapor sunmaları mecburiyeti getirildi. Reuters'ın haberine göre, okudukları okuldan mesaj almayan yabancı öğrenci ve öğretmenlerin geri dönüşüne henüz izin verilmeyeceği aktarıldı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle resmi verilere göre bu şehirde, 3 bin 869 kişi öldü. Bu rakam, Çin'deki toplam can kaybının yüzde 80'ine tekabül ediyor. Euronews Türkçe

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