Wagner, Mali’ye 500 asker yolladı

Rus paralı asker gücü Wagner grubunun, Mali’ye 500 asker gönderdiği belirtildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Rus paralı asker gücü Wagner grubunun 500 askeri dün Mali’nin başkenti Bamako’ya ulaştı. Malili yetkililerden konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Batılı ülkeler, bugün sabah yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırmasına tepki göstermişti. Açıklamada, Mali'ye asker konuşlandırmanın Batı Afrika'daki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceği ve insan hakları mağduriyetlerine yol açabileceği belirtilerek "Sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşma, terörle mücadele çabalarında Mali'yi ve halkını desteklemeyi taahhüt eden uluslararası ortaklar olarak Mali topraklarında paralı askerlerin konuşlandırılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı. AA

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