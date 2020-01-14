Yanardağlar peş peşe

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı’nda 9 Aralık’ta meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri, ülkede ve Avustralya’daki hastanelerde tedavisi süren 23 kişiden en az 5’inin durumunun ciddi olduğunu aktardı. Öte yandan Filipinler’in başkenti Manila’nın yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı. Filipinler’in en aktif ikinci yanardağı olan Taal’dan kısa bir süre önce büyük bir kül bulutunun yayılmasının ardından bölgede yaşayan yaklaşık 8 bin kişi tahliye edilmişti. Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü’nden (Phivolcs) yapılan açıklamada, “Taal Yanardağı, saat 02.49 ile 04.28 arasında lav patlamasına yol açan yoğun bir hareketlilik dönemine girdi “denildi. Enstitü, alarm durumunu 3’ten 4’e çıkardı. 5 ise en üst alarm düzeyi için kullanılıyor. Yetkililer, patlama yaşanması durumunda çıkacak parçaların dalgalara yol açabileceği “volkanik tsunami” yaşanmasının da ihtimal dahilinde olduğu uyarısı yaptı.