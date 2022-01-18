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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Yardım yapılamıyor: Tonga'daki toz bulutu endişe verici seviyede!

18 Ocak 2022, Salı 15:18
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından etrafa yayılan volkanik küllerin yardım çalışmalarını engellediği bildirildi.

Bilim dünyasında gündem Tonga'daki dev yanardağ patlaması
Tsunaminin etkisindeki Tonga'yla sağlıklı iletişim kurulamıyor

 

Yeni Zelanda ordusundan yapılan açıklamada, Tonga'daki havaalanı pistinin volkanik küller nedeniyle inişe elverişli olmadığı gerekçesiyle hava yoluyla yardım yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, adadaki çoğu yerin 2 santimetre kalınlığında volkanik küllerle kaplı olduğu vurgulanırken, havaalanının çarşamba veya perşembe açılmasının beklendiği kaydedildi.

Acil yardım çalışmaları kapsamında Yeni Zelanda donanmasına ait bir gemi bölgeye gönderilirken, arama kurtarma ve acil yardım çalışmalarına destek için yaklaşık 680 bin dolarlık yardım yapılacağı vurgulandı.

Tonga'daki toz bulutu endişe verici seviyede

Yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle iletişimin sınırlı hale geldiği Tonga'daki durumu değerlendirmek için Yeni Zelanda ve Avustralya askeri gözetim uçaklarını bölgeye sevk ederken, hava ve yerdeki toz bulutunun endişe verici seviyede olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), volkanik faaliyet nedeniyle Tonga'daki tarım alanları ve su kaynaklarının kirlenebileceği uyarısında bulundu.

DSÖ, bölgedeki sağlık kuruluşlarının faaliyette olduğu ve temizlik çalışmalarına da başlandığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, bölge halkının açık alanlarda maske takması ve su ihtiyacını şişe gibi kapalı olarak muhafaza edilen kaynaklardan karşılamasını tavsiye ediyor.

Hasar tespit çalışmalarına başlandı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM ekipleri ve Tonga hükümetinin "Tongatapu çevresinde önemli altyapı hasarlarını rapor ettiğini", yüzden fazla evin hasar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 89 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bölgede 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.

Uzmanlara göre, Tonga'daki yanardağ patlaması on yıllardır bölgede meydana gelen en şiddetli patlamalardan biri olarak öne çıkarken, uydu görüntüleri, bazı uzak adaların tamamen denize battığını gösteriyor.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 14 Ocak'ta sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

AA

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