Yemen’de ‘insani felaket’ uyarısı

Yemen hükümeti, ülkenin orta kesimindeki Marib ile güneydoğusundaki Şebve illerinde, İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle iç göçün arttığını ve insanî bir felâketin yaşanabileceğini belirtti.

Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani’nin konuya ilişkin açıklaması, Yemen haber ajansı SABA’da yer aldı. İryani, Marib’in güneyindeki Rahbe, El-Cuba ve Harib ile Şebve’nin batısındaki Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerinde binlerce ailenin Husi milislerin saldırıları sebebiyle göç etmek zorunda kaldığını ifade etti. Söz konusu bölgelerde Eylül ayından bu yana 20 binden fazla kişinin evlerinden edildiğini aktaran İryani, bu bölgelerde bir insanî felâket yaşanabileceği uyarısında bulundu. İryani, yardım kuruluşları ve uluslar arası örgütlere, Yemen hükümeti ile Marib’deki yerel yönetimlerin çalışmalarını destekleme ve artan göç dalgası nedeniyle oluşan insanî ihtiyaçları karşılama çağrısı yaptı.

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