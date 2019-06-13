Yeni Zelanda'da cami saldırganı mahkemeye çıkıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek en az 51 kişinin ölümüne neden olan katil zanlısı Brenton Tarrant, 14 Haziran Cuma günü yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Saldırgan bu defa "cinayet ve cinayete teşebbüs"ün yanı sıra terör suçundan da yargılanacak.

Tarrant'ın terör suçlamasıyla yargılanması, Yeni Zelanda'nın ülke tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Şahıs hakkında terör eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle ayrı bir iddianame hazırlanmıştı.

Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki zanlı, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında yarı otomatik silahlarla iki camiyi hedef almış ve kanlı eylemi Facebook'tan canlı yayınlamıştı.

Yeni Zelanda polisi geçen ay yaptığı açıklamada katil zanlısı hakkında terör suçlamasıyla dava açılacağını bildirmişti. Polis ayrıca, daha öncekilere ilaveten cinayet suçlamasıyla bir dava daha açılacağını kaydetti.

Katliamın ardından açıklama yapan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, olayı 'ayrıntılı bir şekilde planlanmış terör saldırısı' olarak tanımladı.

Başbakan Jacinda Ardern, saldırıyla ilgili Yeni Zelanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, saldırganın adını telaffuz etmeyeceğini belirterek, "Saldırgan bu terör eylemi ile çok şey elde etmek istedi. Aradığı şeylerden biri de şöhretti. Bundan dolayı adını asla anmayacağım. O bir terörist, aşırılık yanlısı bir suçlu." ifadelerini kullanmıştı.

El Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırılarının ardından hadisenin araştırılması için Kraliyet Soruşturma Komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

Bağımsız komisyon bu kapsamda, Hükümet Haberleşme Güvenlik Bürosu (GSCB), Güvenlik İstihbarat Servisi (SIS), emniyet, gümrük, göçmenlik ve diğer ilgili kurumları da inceledi.

Okyanusya'da yer alan 5 milyon nüfuslu ada ülkesi Yeni Zelanda, İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesi.