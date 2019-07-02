Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan feribot seferleri başladı

Türkiye ile Yunanistan ana karasını denizden ilk kez bir birine bağlayan feribot seferleri başladı.

Yunanistan'ın Lavrion limanı ile Çeşme arasında seferlerini gerçekleştirecek feribot hattının açılışına Yunanistan Altyapı Ulaştırma ve Şebekeler Bakanı Christos Spirtzis ile Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özügergin katıldı. Atina'nın güneyindeki Lavrion'a gidecek feribotlar Çeşme'den pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gece saat 10'da kalkacak. Feribotlar sabah saat 6'da Yunanistan'a ulaşacak. Aynı günlerde Yunan tarafından kalkacak feribotlarda saat gece 10'da Ege sularına açılarak ertesi sabah 6'da Çeşme'ye varmış olacak. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.