Zelenskiy, Avustralya Parlamentosundan zırhlı araç talep etti

Avustralya Parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avustralya'yı ülkesini silahlandırmaya ve Bushmaster adlı zırhlı araçları göndermeye çağırdı.

Zelenskiy, telekonferans yöntemiyle Avustralya Başbakanı Scott Morison'un da hazır bulunduğu Temsilciler Meclisinde toplanan milletvekilleri ve senatörlere konuştu.

Rusya ile savaşan Ukrayna güçlerinin daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu belirten Zelenskiy, ‘‘En çok da bu kötülüğe karşı savaşanları silahlandırmayız.” dedi.

Avustralya’nın Bushmaster adlı zırhlı askeri araçlarının Ukrayna’ya gönderilmesini isteyen Zelenskiy, ‘‘Ukrayna'ya önemli ölçüde yardımcı olabilecek çok iyi zırhlı personel araçlarınız, Bushmasterlarınız var. Silahlanma açısından konumumuzu güçlendirebilecek diğer ekipmanlarınız var. Bunu bizimle paylaşma fırsatınız varsa çok minnettar oluruz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın cezalandırılmaması durumunda diğer ülkelerin başına da benzer şeyler gelebileceğini dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı, "Rus saldırganlığı nedeniyle bölgemizde her ne oluyorsa, ülkeniz ve halkınız için de gerçek bir tehdit var demektir çünkü bu kötülüğün doğasıdır." dedi.