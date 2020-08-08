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8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kime, niye bu öfke

Ecem Nur DEMİR
08 Ağustos 2020, Cumartesi 00:21
Öfkeliyim! Ve bu yazıda bu öfkenin kaynağını bulacağım. Nedir beni rahatsız eden?

Haftanın herhangi bir günü, sakin bir gün..! Akşam Dünya’dan, ülkeden haber almak için televizyonu açıyoruz. Keşke açmasaydık… 

Kanal 1: ÖFKELİ sürücü aşırı hız yaparak zincirleme kazaya neden oldu. 

Kanal 2: Ürünlere gelen zama halk ÖFKELENDİ. 

Kanal 3: ÖFKELİ evlât babasına sokak ortasında yumruk attı.

 Kanal 4: ÖFKELİ adam yavru köpeğe tekme attı.

 Kanal 5: ÖFKELİ adam insanları katletti ve mahkemede, pişmanım, dedi. 

Kanal 6: ÖFKELİ…

Kanal 7: ÖFK… 

Kanal 8: Ö…

KAPAT TELEVİZYONU!

Anladım; insanlar suç işliyorlar hata yapıyorlar. Ancak bunun tek sebebi öfke mi gerçekten? Masum hayvanlara eziyet ve eziyetle övünme de mi öfke? Tarihi yapılara zarar vermek de mi öfke? İnsanları katletmek de mi öfke? Milyonlarca canlının beslendiği yuva edindiği alanları yakıp yıkmak da mı sadece öfke? Yahu kendi içtiğin suyunu kirletiyorsun. Kendine zarar veriyorsun. İnsan kendine de mi bu kadar öfkelenir? Yahut dediğim gibi, bunlar sadece öfke mi?

Maalesef, öfke olsa kontrol ederdik. Öfke bahane, bu bir hastalık. Hatta teşhisi koyuyorum: VİTAMİNSİZLİK! Fakat bedenen değil, ruhen ve aklen vitaminsizlik. Korkmayın bu hastalığın çaresi var. 

Reçeteyi yazıyorum iyi okuyun:

A vitamini biliyorsunuz ki gözlere çok iyi gelen bir vitamindir ve Kur’ân’da bol bol bol bulunur. Kur’ân harfleri göz yorgunluğunu alır ve ruhu dinlendirir. Sabah akşam birkaç sayfa Kur’ân okuyacaksınız.

D vitamini güneşten alınan vitamindir, ama akıl ve ruh için sadece güneş değildir. Bitkiler, hayvanlar, tabiat olayları kısacası bütün yaratılış ve oluşlar. Bunu da her dışarı çıktığınızda tefekkür ederek gerçekleştirin. Eğer evden çıkamıyorsanız saksıdaki çiçeğinizle bile yetinebilirsiniz.

E vitamini vücuttaki toksik (zehirli) maddeleri uzaklaştırır. E vitamini namazda ve abdestte bol bol bulunur. Günde 5 kere E vitamini aldığınızda ne toksik madde ne de günah kalır. Hepsi vücuttan atılır.

K vitamini kan pıhtılaşımı ve dolaşımı için çok önemlidir. Yani dediğimiz vitaminlerin vücuda iyice fayda sağlaması , ulaşması için. K vitamini güzel ahlâkta bulunur. Günün her öğününde K vitamini almaya çalışın. Bulması zordur.

B vitamini zihnin çalışmasını ve gelişmesini sağlayan vitamindir. Dikkat dağınıklılığına birebirdir. Risale –i Nurlar’da bol bol bulunur. Her gün en az bir defa alınmalıdır.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaraların hızlı kapanmasını sağlar. Bunun için de “ sorgulama, araştırma, öğrenme” adımlarını gerçekleştirmeniz gerek. Herhangi biri bile eksik olsa diğerleri işe yaramaz.

Böylece B ve C vitaminlerinin birbirlerini tamamladığını görebilirsiniz. Yalnız dikkat, B ve C vitaminleri vücutta hızlı kullanılan vitaminlerdir. Bu vitaminleri sık sık almanız gerekir.

Şimdi başlıktan ve ilk paragraftan uzaklaştığımızı düşünebilirsiniz, fakat aslına bakarsak şu an biz de C vitamini almaktayız. “Sorguladık, araştırdık ve öğrendik”

Sorumuz “KİME, NİYE ÖFKELENİYORLAR?“ idi.

Cevap: Kendilerine, vitaminsiz kaldıkları için ve bu vitaminsizliğin verdiği boşluktaki çaresizliklerden kendilerine öfkeleniyorlar! Ve ben de anladım ki, bu öfkenin belirsizliğine öfkeleniyormuşum…

SORGULADIK, ARAŞTIRDIK, TEŞHİSİ KOYDUK, REÇETEYİ VERDİK...

Eee, bu saatten sonra verilen ilâcı kullanmayan hastayı doktor neylesin?

Sağlıcakla kalın, vitaminsiz kalmayın, Allah’a emanet olun!

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