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8 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

100 öğretmenden 85’i işsiz

08 Şubat 2024, Perşembe 00:09
Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “KPSS’ye giren her 100 öğretmenden sadece 15’inin ataması yapılmış, geriye kalan 85 işsiz öğretmen ya tekrar sınava girmek ya da başka alanlarda çalışmak zorunda bırakılmıştır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir ay önce yaptığı açıklamada, 2023 KPSS puanıyla, bütçe görüşmelerinden sonra öğretmen atama sayısının ve takviminin açıklanacağını söyledi.

Fakat aradan bir aydan fazla süre geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğitim sendikaları, öğretmen atamalarının iktidarın seçim propagandası haline geldiğini söyleyerek, atamaların öğretmen açığına göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Sendikalar, bir an önce en az 150 bin öğretmen atama taleplerinin olduğunu belirtti. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, geçen yıl 14 Mayıs seçimlerine göre atama takviminin açıklandığını, benzerinin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde gündeme getirildiğini söyledi.

Irmak, “Kasım 2022 itibariyle MEB bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmen sayısı 50 bin 182’dir. Ülke çapında görev yapan ve tamamına yakını asgari ücretin altında ücret alan ücretli öğretmen sayısı ise yaklaşık 90 bindir. Resmi verilere göre, geçtiğimiz 22 yıl içinde atanan öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı yüzde 80’dir. Aynı süre içinde KPSS’ye giren her 100 öğretmenden sadece 15’inin ataması yapılmış, geriye kalan 85 işsiz öğretmen ya tekrar sınava girmek ya da başka alanlarda çalışmak zorunda bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

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