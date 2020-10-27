17 hukuk dekanı hukukçu değil

Üniversitelerin sitelerinde yer alan bilgilere göre Türkiye’de bulunan 73 hukuk fakültesinde 29 dekan görevini vekâleten yürütüyor.

Ayrıca 17 dekan hukuk fakültesi mezunu dahi değil. Üniversite sayısındaki artış, puanlardaki düşüşle beraber eğitimin kalitesi eleştirilirken hukukçu olmayan dekanlar dikkat çekiyor. Daha önce 19 hukuk fakültesinde başka bölümlerde eğitim gören kişilerin dekan olduğu ortaya çıkmıştı. O dönemde Kırklareli Üniversitesi’nde Fransız dili mezunu olan Prof. Dr. Neziha Musaoğlu hukuk fakültesi dekanıydı. Aradan geçen zamanda Musaoğlu’nun yerine yeni dekan atandı. Ancak atanan dekan bu kez de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu Prof. Dr. Mehmet Başalan oldu. Dekanların içinde veterinerlik, kimya ve ilahiyat eğitimi alanlar var.

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