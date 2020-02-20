Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." dedi. "20 bin ek öğretmen ataması yapılacak" Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. "Depremde hasar gören okulların nereye yapılacağı hemen çözümlendi" Bakan Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildirdi. AA

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